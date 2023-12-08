Кечинов: если «Спартак» проиграет «Крыльям», руководство задумается о смене тренера

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов считает, что красно-белым будет необходимо задуматься о смене тренера зимой в случае поражения в матче 18-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

«Я уверен, что «Спартак» завтра выйдет с огромным желанием показать, что прошлое поражение было недоразумением. Надеюсь, у команды это получится, поскольку победа в матче с «Крыльями» просто необходима.

Дисквалификация Абаскаля никак не скажется на игре, тренер не выходит на поле. Он даёт установку, ценные указания. Будет Абаскаль на скамейке или нет — футболистов это не волнует.

Сейчас команда находится на седьмом месте турнирной таблицы. И по результату видно, и по самой игре, что «Спартак» лихорадит. Давать прогнозы на игру команды практически невозможно. Если «Спартак» проиграет, я думаю, что руководство клуба задумается о смене главного тренера.

«Крылья Советов» — очень опасная команда. Я думаю, «Спартак» будет играть первым номером, стараться владеть мячом, инициативой. При этом у «Спартака» может появиться много свободных зон, которыми будут пользоваться быстрые техничные игроки «Крыльев». Самарцы много команд уже обыграли, нужно быть внимательными. В любом случае жду хорошего футбола и победы «Спартака», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.