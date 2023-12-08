В «Пари НН» подтвердили, что часть основных игроков заболела ОРВИ перед матчем с «Зенитом»

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что некоторые игроки команды заболели перед матчем 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча состоится в субботу, 9 декабря. Начало игры — в 19:45 мск.

«Нигматуллин, Живоглядов и Майга чувствуют себя не очень хорошо. Медики сейчас работают. У них ОРВИ. Сейчас все болеют, не только в нашем клубе. Так получилось, что инфекция не обошла стороной нашу команду. Мы понимаем, что такое инфекция — она может вести себя совершенно неуправляемо. Решение о стартовом составе будем принимать завтра, исходя из тех, кто у нас будет здоров», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.