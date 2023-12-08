«Аль-Таи» – «Аль-Хиляль»: стартовые составы команд на матч Про-Лиги
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В матче 16-го тура саудовской Про-Лиги встретятся «Аль-Таи» и «Аль-Хиляль». Команды будут играть на стадионе им. принца Абдулазиза бин Мусаида в Хаиле (Саудовская Аравия). Начало встречи — в 18:00 по московскому времени.
Саудовская Аравия - Про-Лига . 16-й тур
08 декабря 2023, пятница. 18:00 МСК
Аль-Таи
Хаиль
1-й тайм
0 : 2
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
0:1 Аль-Давсари – 20' 0:2 Митрович – 30'
Стартовые составы команд:
«Аль-Таи»: Аль Багави, Мохаммед, Семеду, Маджраши, Роко, Аль-Тояви, Аль-Хайзан, Аль-Моашер, Бауэр, Альнахли, Асири.
«Аль-Хиляль»: Боно, Абдулхамид, Тамбакти, Кулибали, Аль-Бурайк, Аль-Давсари, Милинкович-Савич, Аль-Фаридж, Невеш, Митрович, Малком.
«Аль-Хиляль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии сезона-2023/2024. Команда Жорже Жезуша набрала 41 очко после 15 матчей. «Аль-Таи» находится на 12-й строчке, заработав 17 очков.
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