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«Локомотив» — «Урал»: хозяева открыли счёт

«Локомотив» — «Урал»: хозяева открыли счёт
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В эти минуты проходит встреча 18-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и екатеринбургским «Уралом». Матч проводится на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым из Азова. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2023, пятница. 19:00 МСК
Локомотив М
Москва
2-й тайм
1 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Морозов – 18'    

На 19-й минуте матча защитник «Локомотива» Евгений Морозов открыл счёт и вывел свою команду вперёд. Сработал стандарт от угла поля. Антон Миранчук через короткий пас разыграл угловой, далее Максим Глушенков выполнил подачу к линии вратарской, откуда Морозов практически беспрепятственно головой переправил мяч в сетку ворот.

«Локомотив» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 28 очков в 17 проведённых матчах. «Урал» располагается на 12-й позиции. У подопечных Виктора Гончаренко 19 очков после аналогичного количества встреч.

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