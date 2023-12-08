«Локомотив» — «Урал»: хозяева открыли счёт

В эти минуты проходит встреча 18-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и екатеринбургским «Уралом». Матч проводится на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым из Азова. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 19-й минуте матча защитник «Локомотива» Евгений Морозов открыл счёт и вывел свою команду вперёд. Сработал стандарт от угла поля. Антон Миранчук через короткий пас разыграл угловой, далее Максим Глушенков выполнил подачу к линии вратарской, откуда Морозов практически беспрепятственно головой переправил мяч в сетку ворот.

«Локомотив» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 28 очков в 17 проведённых матчах. «Урал» располагается на 12-й позиции. У подопечных Виктора Гончаренко 19 очков после аналогичного количества встреч.