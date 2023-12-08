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«Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Таи» в матче 18-го тура Про-Лиги

«Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Таи» в матче 18-го тура Про-Лиги
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Завершился матч 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Таи» и «Аль-Хиляль». Команды играли на стадионе им. принца Абдулазиза бин Мусаида в Хаиле (Саудовская Аравия). «Аль-Хиляль» одержал победу со счётом 2:1.

На 20-й минуте счёт открыл полузащитник гостей Салем Аль-Давсари. Через 10 минут форвард «Аль-Хиляля» Александр Митрович увеличил преимущество своей команды, реализовав пенальти. В концовке первого тайма защитник Тарик Мохаммед отыграл один мяч «Аль-Таи».

«Аль-Хиляль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии сезона-2023/2024. Команда Жорже Жезуша набрала 44 очка после 16 матчей. «Аль-Таи» находится на 12-й строчке, заработав 17 очков.

В параллельных матчах «Аль-Халидж» обыграл «Абху» со счётом 3:1, а «Аль-Таавун» победил «Аль-Фейху» (4:1).

Саудовская Аравия - Про-Лига . 16-й тур
08 декабря 2023, пятница. 18:00 МСК
Аль-Таи
Хаиль
Окончен
1 : 2
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
0:1 Аль-Давсари – 20'     0:2 Митрович – 30'     1:2 Mohammed – 45+5'    
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