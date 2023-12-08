«Аль-Наср» — «Эр-Рияд»: стартовые составы команд на матч Про-Лиги
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В матче 16-го тура саудовской Про-Лиги встретятся «Аль-Наср» и «Эр-Рияд». Команды будут играть на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало встречи — в 21:00 по московскому времени.
Саудовская Аравия - Про-Лига . 16-й тур
08 декабря 2023, пятница. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Перерыв
2 : 0
Эр-Рияд
Эр-Рияд
1:0 Роналду – 33' 2:0 Отавио – 45+3'
Стартовые составы команд:
«Аль-Наср»: Аль-Акиди, Аль-Ганнам, Лапорт, Ладжами, Отавио, Мане, Талиска, Фофана, Брозович, Роналду, Яхья.
«Эр-Рияд»: Кампанья, Асири, Арсланагич, Аль-Хайбари, Туре, Аль-Шехри, Ндонг, Аль-Доссари, Бин Шувайи, Аль-Рашиди, Аль-Аббас.
«Аль-Наср» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии сезона-2023/2024. Команда Луиша Каштру набрала 34 очка после 15 матчей. «Эр-Рияд» находится на 14-й строчке, заработав 16 очков. Лидирует «Аль-Хиляль» (44).
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