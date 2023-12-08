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ЭСК: арбитр верно удалил игрока ЦСКА Мойзеса в матче Кубка России с «Ростовом»

В среду, 6 декабря, состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, на котором был рассмотрен эпизод в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Ростов» — ЦСКА (1:1). Армейцы обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Кирилла Левникова в моменте с удалением игрока ЦСКА Роберта Мойзеса на 77-й минуте матча.

«Судья правильно удалил с поля Роберто Мойзеса (ЦСКА) после вмешательства VAR и просмотра монитора на 77-й минуте матча.

Мойзес нарушил правила, сыграв рукой. В его действиях были признаки лишения соперника явной возможности забить гол:

– мяч двигался к воротам ЦСКА;

– другие защитники ЦСКА не успевали вступить в единоборство с нападающим «Ростова»;

– Николай Комличенко («Ростов») контролировал мяч и на высокой скорости двигался к воротам.

Комиссия единогласно поддерживает решение VAR вмешаться, пригласив судью к монитору, и решение судьи удалить с поля игрока ЦСКА за лишение соперника явной возможности забить гол», — приводится текст решения ЭСК на сайте РФС.