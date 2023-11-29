ЦСКА забил два гола в матче с «Ростовом». Но есть нюанс

«Ростов» и ЦСКА выпустили в Кубке России если не вторые, то полуторные составы. В результате игра получилась достаточно вязкой (в том числе из-за погоды). Хозяева создали больше моментов, но не смогли победить на своём поле.

Хотя забил «Ростов» уже в самом начале встречи. Точнее, отличился защитник ЦСКА Набабкин, который забил в свои ворота. По сути, момент создал единственный легионер хозяев Мохеби, который чаще играет слева, но на этот раз вышел на правом фланге. Иранец на скорости прошёл Мойзеса и сделал прострел, с которым не справился Набабкин.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Начало матча вообще осталось за «Ростовом», который высоко прессинговал и имел ещё несколько моментов. А на 28-й минуте удивил нападающий ЦСКА Давила, который получил поразительную жёлтую карточку. Когда игра остановилась, чилиец даже не отбросил мяч в сторону, а выбил его. Такие жёлтые карточки периодически раздают судьи, но тут уникальность в том, что игроку ЦСКА не было никакого смысла тянуть время.

И всё же ЦСКА нашлось чем ответить. Файзуллаев, которого обильно хвалят в последнее время, навесил со штрафного, и Заболотный головой вколотил мяч в ворота. Удар пришёлся прямо рядом с голкипером «Ростова», но у Медведева было мало шансов среагировать на сильный удар с нескольких метров.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

В перерыве у обеих команд случились замены, но игра не стала динамичнее. Скорее, наоборот. Хотя у Акбашева был неплохой момент на 57-й минуте. Он бил в одно касание, и мяч прошёл в сантиметрах от штанги. Через две минуты тот же Акбашев уже попал в створ, но прямо во вратаря.

Самым ярким событием после перерыва стало удаление Мойзеса, который рукой (судя по всему, случайно) сыграл в мяч, сорвав выход Комличенко к воротам. Главный арбитр Левников упустил этот момент, но VAR подсказал. Тут сошлись сразу два тренда — удаления во всех сегодняшних матчах Кубка России и плохие вторые таймы ЦСКА. Последнее принято связывать со скудным выбором среди запасных футболистов. У ЦСКА даже не была полностью заполнена заявка на матч (два свободных места на скамейке).

«Ростов» в большинстве не смог дожать соперника — 1:1. Ответный матч в Москве состоится почти через три с половиной месяца — 12 марта 2024 года.