Озил потроллил «Тоттенхэм» на тему их антирекордов в нынешнем сезоне АПЛ

Бывший полузащитник «Арсенала» Месут Озил саркастически прокомментировал антирекорды лондонского «Тоттенхэма», установленные клубом в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

«Кто ещё в состоянии побить этот рекорд? ФК «Обделавшиеся» возвращается», — написал Озил в соцсети X (ранее Twitter).

При этом футболист приложил список с отрицательными достижениями «Тоттенхэма» в текущем сезоне АПЛ, среди которых то, что «шпоры» стали первой командой в истории чемпионата Англии, которая не смогла выиграть пять игр подряд, несмотря на то, что вела со счётом 1:0 в каждой встрече. Также «Тоттенхэм» — это первая команда в истории АПЛ, которая проиграла три домашних матча подряд, ведя по ходу встречи со счётом 1:0.

Немецкий полузащитник выступал за «Арсенала» в период с 2013 по 2021 год. За этот период Озил принял участие в 254 матчах, в которых отметился 44 голами и 79 результативными передачами.