«Тоттенхэм» потерял 16 очков в матчах, где вёл в счёте, — больше всех в топ-7 лиг Европы

Лондонский «Тоттенхэм» потерял 16 очков в матчах, в которых вёл в счёте в этом сезоне. Ни одна другая другая команда из семи лучших европейских первенств не теряла больше, сообщает Squawka.

Накануне «шпоры» проиграли «Вест Хэму» в матче 15-го тура английской Премьер-лиги со счётом 1:2. Для команды Ангелоса Постекоглу это поражение стало пятым подряд в матчах, в которых «Тоттенхэм» забивал первым. Из этих пяти встреч «Тоттенхэм» проиграл четыре, ещё одну игру свёл вничью.

После 15 туров ««шпоры» занимают пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 27 очками. Лидирует в чемпионате «Арсенал» (36 очков). Следующий матч команда Постекоглу проведёт с «Ньюкаслом». Встреча состоится 10 декабря, начало в 19:30 мск.