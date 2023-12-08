Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Наполи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм» потерял 16 очков в матчах, где вёл в счёте, — больше всех в топ-7 лиг Европы

«Тоттенхэм» потерял 16 очков в матчах, где вёл в счёте, — больше всех в топ-7 лиг Европы
Комментарии

Лондонский «Тоттенхэм» потерял 16 очков в матчах, в которых вёл в счёте в этом сезоне. Ни одна другая другая команда из семи лучших европейских первенств не теряла больше, сообщает Squawka.

Накануне «шпоры» проиграли «Вест Хэму» в матче 15-го тура английской Премьер-лиги со счётом 1:2. Для команды Ангелоса Постекоглу это поражение стало пятым подряд в матчах, в которых «Тоттенхэм» забивал первым. Из этих пяти встреч «Тоттенхэм» проиграл четыре, ещё одну игру свёл вничью.

После 15 туров ««шпоры» занимают пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 27 очками. Лидирует в чемпионате «Арсенал» (36 очков). Следующий матч команда Постекоглу проведёт с «Ньюкаслом». Встреча состоится 10 декабря, начало в 19:30 мск.

Материалы по теме
«Тоттенхэм» установил два антирекорда Премьер-лиги после поражения от «Вест Хэма»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android