Игрок «Урала» Аюпов объяснил, почему команда проиграла «Локомотиву»

Полузащитник «Урала» Тимур Аюпов высказался о матче 18-го тура чемпионата России с «Локомотивом». Встреча завершилась победой железнодорожников со счётом 2:0.

«Моменты, которые были сегодня у наших ворот, мы сами создали. Теряли мячи в простых ситуациях. Пропустили гол со стандарта — такие нюансы в такую погоду многое решают. Сегодня «Локомотив» в мелких деталях был лучше.

Итог первой половины сезона, который напрашивается, в том, что пауза наступила в тот момент, когда должна была наступить. Сейчас будет время, чтобы немного отдохнуть, проанализировать все моменты и весной наладить ситуацию», — передаёт слова Аюпова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В составе «Локомотива» отличились защитники Евгений Морозов и Наир Тикнизян на 18-й и 90+2-й минутах соответственно.