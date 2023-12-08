Захарян включён в заявку «Реала Сосьедад» на матч 16-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом»

Атакующий полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян представлен в заявке на грядущий матч испанской Примеры с «Вильярреалом», который состоится завтра, 9 декабря.

Фото: Официальный аккаунт «Реала Сосьедад» в соцсети X (ранее Twitter)

Игра 16-го тура чемпионата Испании между «Реалом Сосьедад» и «Вильярреалом» начнётся в 20:30 по московскому времени. Матч пройдёт на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале. Главным арбитром встречи выступит Марио Мелеро Лопес, его помощниками будут Хосе Луис Мартинес Серрато и Франсиско Гарсия.

После 15 туров испанского чемпионата «Реал Сосьедад» набрал 26 очков и на текущий момент занимает шестое место в Ла Лиге. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Примере «Вильярреал» заработал 16 очков и расположился на 12-й строчке.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.