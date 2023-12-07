«Плохо». В Испании недовольны игрой Захаряна за «Реал Сосьедад» в матче Кубка Испании

Известное испанское издание Mundo Deportivo не впечатлила игра российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна в матче второго раунда Кубка Испании с «Андрайчем» (1:0).

«Странно действовал на боковой линии на протяжении всей игры. Не мог успешно бороться за верховые мячи, пытался работать с мячом внизу, но у него ничего не получалось и там, неудачная игра. Плохо», — написал журналист Mundo Deportivo Анхель Лопес в рамках разбора выступления игроков «Реала Сосьедад» в данном матче.

Напомним, российский полузащитник появился в стартовом составе на матч с «Андрайчем» из четвёртого дивизиона и голевыми действиями не отметился, хотя провёл на поле всю игру.

Захарян, перебравшийся в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» минувшим летом, провёл 14 матчей во всех турнирах, где голевыми действиями не отметился. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость россиянина составляет € 15 млн.

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