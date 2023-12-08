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Тренер «Урала» Гончаренко: простое начало чемпионата усыпило, мы потеряли хватку

Тренер «Урала» Гончаренко: простое начало чемпионата усыпило, мы потеряли хватку
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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказался о матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Встреча завершилась победой железнодорожников со счётом 2:0.

«Думаю, что очень простое для нас начало чемпионата усыпило. Потому что мы потеряли хватку, начали проигрывать много мелких деталей, что нам несвойственно. Стандартные положения, ошибки в обороне и в атаке. В результате мы перестали набирать очки, к сожалению. Сегодняшний матч встал в ряд многих матчей, где равная игра, а мы очки не набираем. Это нас не красит. Не знаю: или мы неправильно объясняем, или нам не хватает характера. К сожалению, вот так. Это всё, что на сегодняшний момент хочу сказать, спасибо», — сказал Гончаренко на послематчевой пресс-конференции.

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