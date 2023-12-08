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Агент Пепа Бьеля оценил вероятность перехода игрока в «Краснодар» этой зимой

Агент Пепа Бьеля оценил вероятность перехода игрока в «Краснодар» этой зимой
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Томеу Риуторд, являющийся агентом крайнего нападающего «Олимпиакоса» Пепа Бьеля, высказался о том, может ли его клиент перейти в «Краснодар» грядущей зимой.

«Краснодар» ещё в летнее трансферное окно был заинтересован в игроке. Переход этой зимой? Мне кажется, что это сложно», — сказал Риуторд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что краснодарский клуб заинтересован в усилении позиции правого вингера. В нынешнем сезоне Бьель принял участие в 17 матчах «Олимпиакоса» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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