Анчелотти: каждый день я трачу кучу времени, чтобы пообщаться со всеми травмированными

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отметил, что на текущий момент «Королевский клуб» столкнулся с проблемой огромного количества травм у футболистов.

«Каждый день я разговариваю с Гюлером так же, как со всеми остальными травмированными. Это отнимает у меня много времени, потому что их так много. Арда близок к возвращению, на следующей неделе он будет тренироваться с командой и сможет сыграть до конца года. Тчуамени тоже близок к возращению в строй, у Милитао и Куртуа всё хорошо, а Винисиус и Камавинга вернутся в команду после грядущего отпуска», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

Напомним, ранее итальянский специалист заявлял, что футболисты не могут поддерживать настолько высокий темп игрового календаря.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.