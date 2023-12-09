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«Ювентус» обыграл «Наполи» и занял первое место в Серии А

«Ювентус» обыграл «Наполи» и занял первое место в Серии А
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Закончился матч 15-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Ювентус» и «Наполи». Игра проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. В качестве главного арбитра встречи выступал Даниэле Орсато. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 51-й минуте Маккенни нашёл Камбьязо на правом фланге, тот навесил прямо на линию вратарской, где был защитник «старой синьоры» Гатти, который головой в прыжке вколотил мяч в сетку. Этот гол остался единственным в матче.

После 15 туров Серии А «Ювентус» набрал 36 очков и на текущий момент занимает первое место в чемпионате. Однако у «Интера» (35 очков) есть игра в запасе. В свою очередь, «Наполи» заработал 24 очка и остался на пятой строчке.

Италия - Серия А . 15-й тур
08 декабря 2023, пятница. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
1 : 0
Наполи
Неаполь
1:0 Гатти – 51'    
Турнирная таблица чемпионата Италии

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге чемпионата «Наполи» разгромил «Ювентус» со счётом 5:1. Во втором круге неаполитанцы одержали победу со счётом 1:0. В той встрече единственный гол «Наполи» забил Джакомо Распадори.

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