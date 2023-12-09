Джейми Каррагер рассказал, что «Арсеналу» помешает выиграть АПЛ в этом сезоне

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер не верит в победу лондонского «Арсенала» в текущем сезоне чемпионата Англии.

«Есть две вещи — ситуация с вратарем и пропущенные голы на последней минуте, которые заставляют меня думать, что «Арсенал» не выиграет АПЛ. Я не могу вспомнить ни одну команду за все время, которая завоевала бы чемпионский титул без основного вратаря, играющего важную роль в этом. Я просто смотрю на ситуацию с голкиперами в «Арсенале», и мне кажется, что это неправильно», — приводит слова Каррагера Goal.

Напомним, 5 декабря состоялся матч английской Премьер-лиги, в котором «Лутон Таун» принимал «Арсенал». Лондонская команда одержала победу со счётом 4:3, забив победный гол на 90+7-й минуте. «Арсенал» лидирует в АПЛ с 36 очками после 15 матчей.