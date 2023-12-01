Феликс отреагировал на критику Гризманном его игры за «Атлетико»

Нападающий испанской «Барселоны» Жоау Феликс отреагировал на высказывание форварда «Атлетико» Антуана Гризманна о причинах ухода из мадридской команды.

«Не согласен с его словами. У Антуана есть своё мнение, но я не собираюсь его комментировать», — приводит слова Феликса Mundo Deportivo.

Ранее, нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн поделился мыслями о том, почему, на его взгляд, вингер «матрасников» Жоау Феликс решил покинуть команду Диего Симеоне минувшим летом для того, чтобы перейти в «Барселону» на правах аренды. Француз заявил, что португальского футболиста «больше не было видно», когда он устал усердно работать вместе с командой.

В текущем сезоне 23-летний футболист принял участие в 16 матчах в составе сине-гранатовых во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Контракт Феликса с мадридским «Атлетико» действует до конца июня 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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