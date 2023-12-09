Мадридский «Реал» установил рекорд Европы последнего четырёхлетия

Оборона мадридского «Реала» является лучшей среди клубов европейских чемпионатов, начиная с сезона-2019/2020, сообщает Marca.

За это время команда пропустила 129 голов в 167 матчах, что в среднем равно 0,77 гола за игру. На втором месте «ПСЖ», у которого 139 пропущенных в 155 матчах – 0,89. На третьем — «Атлетико» с 141 пропущенным голом в 166 играх – 0,84.

В этом сезоне «Реал» пропустил 9 голов в 15 матчах, что является лучшим клубным показателем в истории.

До этого лучшим результатом были 11 голов в 15 матчах в сезоне-2019/2020 под руководством Зинедина Зидана.

Напомним, уже несколько месяцев в СМИ фигурирует информация о том, что в скором времени испанский специалист Хаби Алонсо может заменить Карло Анчелотти на посту главного тренера мадридского клуба.