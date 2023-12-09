Карло Анчелотти ответил на вопрос о трансфере Мбаппе и своём будущем в «Реале»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о своём будущем в клубе и о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в 2024 году.

«Я не буду комментировать информацию по Мбаппе, о том, что будет происходить в клубе, и то же самое насчёт моего будущего», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

На текущий момент нет точной информации о том, где продолжит свою тренерскую деятельность Анчелотти после того, как грядущим летом у него закончится контракт с «Реалом». Ранее в СМИ появлялись сведения, что он может пролонгировать действующее соглашение со «сливочными» или возглавить сборную Бразилии. Переезд Анчелотти в Саудовскую Аравию также называется в качестве одного из возможного варианта развития карьеры итальянского специалиста.

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