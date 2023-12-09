Пятницкий: Осинькин всё время работал с молодёжью, а в «Спартаке» могут ответить тренеру

Бывший футболист Андрей Пятницкий высказал мнение, подойдёт ли главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин московскому «Спартаку».

«Крылья Советов» самая забивная команда в РПЛ, потому что у Осинькина много перспективной молодёжи. Им есть куда стремиться: в ЦСКА, «Динамо», «Зенит», в тот же «Спартак».

Подойдёт ли Осинькин «Спартаку»? Если смотреть на его биографию, то он всё время работал с молодёжью и прыгал выше головы. А «Спартак» — другая команда, в которой могут и что-то ответить тренеру. Трудно сказать, может ли Осинькин работать со взрослыми футболистами», — сказал Пятницкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Сегодня, 9 декабря, «Спартак» и «Крылья Советов» встретятся в матче 18-го тура чемпионата России. Начало игры — в 14:00 мск.