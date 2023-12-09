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«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 15:30

«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 15:30
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Сегодня, 9 декабря, состоится матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир). Игра начнётся в 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига . 16-й тур
09 декабря 2023, суббота. 15:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 15 туров АПЛ «Кристал Пэлас» набрал 16 очков и занимает 14-е место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Ливерпуль» заработал 34 очка и расположился на второй строчке.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге чемпионата команды сыграли вничью со счётом 1:1. Во втором круге АПЛ подопечные Юргена Клоппа также не смогли обыграть «Кристал Пэлас», сыграв вничью со счётом 0:0.

Турнирная таблица чемпионата Англии
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