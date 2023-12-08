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Клопп — о ван Дейке: Вирджил — лучший защитник в мире

Клопп — о ван Дейке: Вирджил — лучший защитник в мире
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о центральном защитнике и капитане мерсисайдцев Вирджиле ван Дейке.

«Вирджил — лучший защитник в мире. Бывали ли у него менее удачные периоды? Да. Но если вы мне покажете хотя бы одного игрока, у которого их не было, я буду рад с ним познакомиться. Никто и никогда не был идеальным постоянно. Но Вирджил в такой форме — очень, очень важный игрок для нас», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Таблица АПЛ

В нынешнем сезоне 32-летний ван Дейк провёл 13 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил один гол и сделал две результативные передачи. «Ливерпуль» после 15 туров располагается на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Арсенала» на два очка.

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