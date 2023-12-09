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Глушенков, ставший лучшим игроком матча с «Уралом», получил кожаный мяч от «Гены Букина»

Глушенков, ставший лучшим игроком матча с «Уралом», получил кожаный мяч от «Гены Букина»
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Вчера, 8 декабря, состоялся матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и екатеринбургским «Уралом». Железнодорожники одержали победу со счётом 2:0. Лучшим игроком встречи был признан нападающий «Локомотива» Максим Глушенков. В качестве одного из призов он получил кожаный мяч, врученный актёром Виктором Логиновым, исполняющим роль Гены Букина.

Гена Букин вручил кожаный мяч Максиму Глушенкову

Гена Букин вручил кожаный мяч Максиму Глушенкову

Фото: ФК «Локомотив»

Гена Букин является одним из главных героев сериала «Счастливы вместе», выходившего на телеканале ТНТ с 2006 по 2013 год. Один из главных мемов сериала заключался в том, что Гена Букин часто напоминал о своём хет-трике в финале турнира «Кожаный мяч». Это главное достижение в его жизни.

Напомним, 18 декабря 2023 года состоится премьера перезагрузки этого сериала — «Букины».

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