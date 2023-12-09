Глушенков, ставший лучшим игроком матча с «Уралом», получил кожаный мяч от «Гены Букина»

Вчера, 8 декабря, состоялся матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и екатеринбургским «Уралом». Железнодорожники одержали победу со счётом 2:0. Лучшим игроком встречи был признан нападающий «Локомотива» Максим Глушенков. В качестве одного из призов он получил кожаный мяч, врученный актёром Виктором Логиновым, исполняющим роль Гены Букина.

Гена Букин вручил кожаный мяч Максиму Глушенкову Фото: ФК «Локомотив»

Гена Букин является одним из главных героев сериала «Счастливы вместе», выходившего на телеканале ТНТ с 2006 по 2013 год. Один из главных мемов сериала заключался в том, что Гена Букин часто напоминал о своём хет-трике в финале турнира «Кожаный мяч». Это главное достижение в его жизни.

Напомним, 18 декабря 2023 года состоится премьера перезагрузки этого сериала — «Букины».