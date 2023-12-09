Андрей Тихонов: победа «Зенита» в матче с «Пари НН» вряд ли будет крупной

Бывший футболист Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится сегодня, 9 декабря. Начало игры — в 19:45 мск.

«Нижегородцы не одержали ещё ни одной победы на выезде в этом сезоне — стоит ли прерывать такую замечательную традицию в игре с «Зенитом»? Вопрос риторический. Тем не менее подопечные Юрана вполне могут засушить игру.

Учитывая, что в последних играх питерцы испытывают трудности в атаке, могу предположить, что их победа вряд ли будет крупной. Думаю, что «Зенит» победит в один-два мяча. Не исключаю, что автором одного из голов станет Матео Кассьерра, на котором сейчас во многом держится нападение команды Семака. От «Пари НН» же я не жду активных действий в атаке, на выезде нижегородцы не станут гоняться за журавлём в небе и просто постараются не пропустить сильно много» — приводит слова Тихонова Metaratings.