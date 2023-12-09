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Агент Васильева: у него нет рецидива травмы, пусть «Зенит» более подробно комментирует

Агент Васильева: у него нет рецидива травмы, пусть «Зенит» более подробно комментирует
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Андрей Талаев, агент 19-летнего полузащитника «Зенита» Дмитрия Васильева, прокомментировал состояние футболиста санкт-петербургского клуба.

«У него лёгкое недомогание, ничего серьёзного. Нет рецидива старой травмы, у Дмитрия всё нормально. Конечно, на сборах он уже будет готов тренироваться. Пусть «Зенит» более подробно комментирует его состояние», — приводит слова Талаева Metaratings.

Дмитрий Васильев пропустит матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги с клубом «Пари Нижний Новгород». Встреча пройдёт сегодня, 9 декабря, и начнётся в 19:45 мск.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в девяти матчах за «Зенит» во всех официальных турнирах и не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает игрока в € 500 тыс.

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