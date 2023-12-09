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Нагучев предложил футболистам РПЛ праздновать голы в чужой технической зоне

Нагучев предложил футболистам РПЛ праздновать голы в чужой технической зоне
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Спортивный комментатор Роман Нагучев прокомментировал решение экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, которая признала верным неудаление полузащитника «Ахмата» Бернарда Бериши в матче 17-го тура чемпионата России со «Спартаком» (2:1). В числе формулировок решения значилось, что «прыжок был произведён на расстоянии от главного тренера «Спартака».

«В субботу и воскресенье 18-го тура РПЛ я предлагаю всем футболистам праздновать голы в чужой технической зоне, прыгая двумя ногами вперёд «на расстоянии от главного тренера» команды соперника. Написано, что так можно.

Полагаю, скоро это празднование появится и в FIFA 25. Жду, что Беллингем поменяет своё фирменное «руки в стороны» на «прыжок на расстоянии от тренера». Надеюсь, с криком «Хэй, Джуд!» — написал Нагучев в телеграм-канале.

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