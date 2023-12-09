«Краснодар» заинтересован в приобретении бразильского нападающего Габриэля Пека — источник

«Краснодар» проявляет интерес к 22-летнему бразильскому нападающему клуба «Васко да Гама» Габриэлю Пеку. Об этом сообщает Globo Esporte.

По информации источника, официального предложения от «Краснодара» пока не поступало. В последнее трансферное окно игрок получил два официальных предложения: одно от французского «Нанта», второе от «Атланты Юнайтед» из американской МЛС. Однако «Васко да Гама» отказался от них.

В прошедшем сезоне бразильской Серии А Габриэль Пек принял участие в 37 матчах за «Васко да Гама», отметился восемью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Клуб завершил сезон на 15-м месте. Согласно данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость нападающего составляет € 3 млн.