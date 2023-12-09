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Павлюченко: мечтаю, чтобы «Краснодар» и Галицкий в этом сезоне стали чемпионами

Павлюченко: мечтаю, чтобы «Краснодар» и Галицкий в этом сезоне стали чемпионами
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Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко заявил о своём желании того, чтобы «Краснодар» стал победителем нынешнего сезона РПЛ, а также высказался относительно дисквалификации нападающего «быков» Джона Кордобы.

«Краснодар» на первом месте, но расслабляться не стоит. Не думаю, что футболисты уже думают о том, что могут стать чемпионами. Конечно, я хочу, чтобы «Краснодар» в этом сезоне стал чемпионом. Хочу, чтобы Галицкий выиграл чемпионат. Мечтаю об этом. Но ещё много игр, а чемпионат у нас непредсказуем. Они в чемпионской гонке.

Да, Кордоба — ключевой игрок. Его дисквалификация — проблема для «Краснодара» в атаке. Но думаю, что тренерский штаб понимает, что надо готовиться без него. Будут искать замену. Незаменимых нет. Да, потеря, но для этого и существует тренерский штаб, чтобы решать проблемы. Может, в трансферное окно приедет игрок, который на две головы будет выше Кордобы. «Краснодар» и без него будет хорошо выглядеть — у них есть командная игра», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, на текущий момент «Краснодар» с 35 очками занимает первое место в чемпионате. На втором месте идёт «Зенит», набравший 33 очка.

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