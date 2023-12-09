Валерий Чуперка: российский футбол деградирует уже несколько лет

Полузащитник краснодарской «Кубани» Валерий Чуперка высказал мнение о падении уровня российского футбола.

«Слежу ли за «Краснодаром»? Да, конечно. Станет ли команда чемпионом в этом сезоне? Сложно сказать, но очень бы хотелось этого. «Краснодар» заслуживает этого уже давно.

Российский футбол деградирует? Наверное, да. Уже несколько лет футбол деградирует. Это происходит не из-за тех игроков, которые переходят в большой футбол. Нужно копать глубже. Надо смотреть на школы, которые обучают, какой там подход, какое обучение получают дети», — приводит слова Чуперки «РБ Спорт».

В текущем сезоне Мелбет Первой лиги 31-летний Валерий Чуперка провёл 17 матчей, в которых отметился одним голом. Также на счету футболиста одна игра в Фонбет Кубке России.