«Возможно, так и будет». Чуперка допустил, что уровень лиги Казахстана сравняется с РПЛ

Полузащитник «Кубани» Валерий Чуперка, ранее выступавший в составе «Астаны», поделился мнением о прогрессе казахстанского футбола, а также рассказал о самом ярком воспоминании от карьеры в Казахстане.

«Может ли уровень высшей лиги Казахстана сравняться с РПЛ? Возможно, так и будет. Там подрастают молодые ребята, поднимают общий уровень. В какой-то момент у сборной Казахстана не получалось хорошо играть, сейчас наоборот. Молдавия тоже много лет ничего не могла выиграть. Сейчас посмотрите, как они идут. Могли даже выйти на Евро. Молодёжь растёт и поднимает уровень.

Самое яркое воспоминание о Казахстане? Когда мы прошли греческий «Арис» в Лиге конференций. В Астане выиграли в два мяча, а потом на выезде проигрывали в два мяча, забили на 120-й минуте и прошли дальше. Это самые яркие впечатления», — приводит слова Чуперки «РБ Спорт».

31-летний Чуперка выступал за «Астану» в период с февраля 2021 года по январь 2022 года. Всего за клуб из Казахстана Валерий провёл 34 матча, в которых забил четыре гола.