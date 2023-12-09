Гендиректор «Спартака» Малышев: мы недовольны местом в таблице

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев прокомментировал победу в матче 18-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (3:0). Забитыми мячами отметились Квинси Промес, Александр Соболев и Кристофер Мартинс Перейра.

«Результатом матча и игрой сегодня довольны. Местом в таблице пока недовольны. Будем работать дальше. Сейчас задача — отдохнуть, набраться сил и с новыми силами вперёд», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков после 18 матчей. «Крылья Советов» находятся на шестой строчке, заработав 29 очков. Лидирует «Краснодар» (35).