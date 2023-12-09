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Гендиректор «Спартака» Малышев: мы недовольны местом в таблице

Гендиректор «Спартака» Малышев: мы недовольны местом в таблице
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Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев прокомментировал победу в матче 18-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (3:0). Забитыми мячами отметились Квинси Промес, Александр Соболев и Кристофер Мартинс Перейра.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
09 декабря 2023, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Промес – 2'     2:0 Соболев – 8'     3:0 Мартинс Перейра – 50'    

«Результатом матча и игрой сегодня довольны. Местом в таблице пока недовольны. Будем работать дальше. Сейчас задача — отдохнуть, набраться сил и с новыми силами вперёд», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков после 18 матчей. «Крылья Советов» находятся на шестой строчке, заработав 29 очков. Лидирует «Краснодар» (35).

Турнирная таблица РПЛ
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