Гендиректор «Спартака» высказался о возможном назначении Рибалты спортдиректором клуба

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался относительно ранее появлявшейся в СМИ информации о том, что Хавьер Рибалта может стать новым спортивным директором московского клуба.

«Если будут какие-то решения, мы обязательно сообщим. Я не комментирую слухи, разговоры. Сотрудник «Спартака» встречал Рибалту? Мы — большой клуб. Мы имеем право встречать, общаться с разными известными людьми. На данный момент никаких решений не принято. Мы встречаемся с большим количеством разных известных российских и иностранных специалистов по разным поводам. Был повод для общения с Рибалтой», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, с 2018 по 2021 год Рибалта занимал должность спортивного директора в санкт-петербургском «Зените».