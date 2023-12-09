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Гендиректор «Спартака» Малышев высказался о погодных условиях на матче с «Крыльями»

Гендиректор «Спартака» Малышев высказался о погодных условиях на матче с «Крыльями»
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев поделился мнением о погодных условиях в минувшем матче РПЛ, в котором красно-белые играли с «Крыльями Советов» (3:0).

«С точки зрения побегать с мячом по полю, вполне можно поиграть. Я бы особо отметил работу наших агрономов. На мой взгляд, поле для такого времени года было в идеальном состоянии. Но с точки зрения коммерческой составляющей игра в такую погоду не лучший вариант, потому что собрать полный стадион болельщиков очень сложно. Я очень благодарен тем, кто пришёл сегодня», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, перед началом этого матча температура воздуха опускалась до минус 14 градусов.

После 18 туров чемпионата России красно-белые набрали 30 очков и на текущий момент занимают пятое место.

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