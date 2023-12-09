«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Кристал Пэлас» и вышел на первое место в АПЛ

Сегодня, 9 декабря, прошёл матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль». Команды играли на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступал Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир). Стартовый свисток прозвучал в 15:30 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Ливерпуль» одержал волевую победу со счётом 2:1.

Первый тайм прошёл без голов. В середине второй половины, на 57-й минуте, в ворота «Ливерпуля» был назначен пенальти. Жан-Филипп Матета реализовал 11-метровый удар, выведя «Кристал Пэлас» вперёд. Вскоре, на 76-й минуте, Мохамед Салах сравнял счёт во встрече. В концовке матча, на 90+1-й минуте, Харви Элиотт с передачи Салаха вывел «Ливерпуль» вперёд, установив окончательный счёт встречи — 2:1, победа «Ливерпуля».

После результата данного матча «Кристал Пэлас» набрал 16 очков в 16 играх и занимает 14-е место в чемпионате. В свою очередь, «Ливерпуль» после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии заработал 37 очков и поднялся на первую строчку в таблице АПЛ. У второго места, «Арсенала», 36 очков за 15 игр.