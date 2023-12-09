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Полузащитник «Крыльев Советов» Гарре высказался о будущем в команде

Полузащитник «Крыльев Советов» Гарре высказался о будущем в команде
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Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре после матча 18-го тура МИР Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:3) высказался о будущем в команде.

«Останусь ли я в «Крыльях» после зимы? Сегодня я в этой команде, играю тут и не думаю ни о чём другом», — сказал Гарре в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Гарре начал свою карьеру в аргентинском «Велесе», откуда перебрался в академию английского «Манчестер Сити». Затем вернулся на родину, где поиграл за «Расинг» и «Уракан». А зимой 2023 года, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 1,7 млн перебрался в «Крылья Советов».

В нынешнем сезоне аргентинец сыграл за самарцев 20 матчей во всех турнирах, где отметился восемью мячами и тремя голевыми передачами.

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