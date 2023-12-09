Ларин: «Спартак» выиграл, потому что в старте наконец вышли три воспитанника «Чертаново»

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин, в данный момент работающий в самарском клубе, прокомментировал победу московского «Спартака» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (3:0).

«Спартак» выиграл сегодня, потому что наконец-то у них в стартовом составе вышли три чертановских воспитанника. Все те игроки, которые находятся в клубе, поэтому красно-белые и выиграли. Это немного сарказм, но в этом что-то есть.

Когда к восьмой минуте команда совершает две такие ошибки, потом играть очень тяжело. Сегодня «Крылья Советов» играли неплохо, но ошибки в начале матча повлияли на исход встречи», — приводит слова Ларина Metaratings.

Напомним, сегодня, 9 декабря, прошёл матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). «Спартак» одержал победу со счётом 3:0.

«Спартак» поднялся на пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков за 18 матчей. «Крылья Советов» находятся на шестой строчке, заработав 29 очков. Лидирует «Краснодар» (35).