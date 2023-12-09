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Соболев оценил реакцию комментаторов на свой трюк в матче с «Крыльями Советов»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев разместил ещё один пост в своём телеграм-канале, в котором оценил реакцию комментаторов матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Крыльями Советов» (3:0) на трюк Александра.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал» и РФС

«Чуть-чуть мувмента. Комментаторы на юморе», — подписал видео с трюком Соболев в посте в своём телеграм-канале.

Напомним, сегодня, 9 декабря, прошёл матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). «Спартак» одержал победу со счётом 3:0.

«Спартак» поднялся на пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков за 18 матчей. «Крылья Советов» находятся на шестой строчке, заработав 29 очков. Лидирует «Краснодар» (35).