Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальорка — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«МЮ» разгромлен «Борнмутом» — 0:3, следующий матч в АПЛ с «Ливерпулем»

«МЮ» разгромлен «Борнмутом» — 0:3, следующий матч в АПЛ с «Ливерпулем»
ФК «Борнмут»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 9 декабря, прошёл матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретились «Манчестер Юнайтед» и «Борнмут». Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступил Питер Бэнкс (Мерсисайд). Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Борнмут» разгромил «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:0.

Англия - Премьер-лига . 16-й тур
09 декабря 2023, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 3
Борнмут
Борнмут
0:1 Соланке – 5'     0:2 Биллинг – 68'     0:3 Сенеси – 73'    

В самом начале встречи, на пятой минуте, Доминик Соланке открыл счёт в матче, выведя «Борнмут» вперёд. Во второй половине, на 68-й минуте, Филип Биллинг удвоил преимущество гостей. Вскоре, на 73-й минуте, Маркос Сенеси сделал счёт разгромным. Гол Сенеси так и остался последним в данной встрече, «Манчестер Юнайтед» был разгромлен со счётом 0:3.

Англия - Премьер-лига . 17-й тур
17 декабря 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Таблица АПЛ

После результата данного матча «Манчестер Юнайтед» набрал 27 очков и остался на шестом месте в чемпионате. В следующем матче в рамках АПЛ 17 декабря «красные дьяволы» сыграют с «Ливерпулем», который лидирует в АПЛ. В свою очередь, «Борнмут» после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии заработал 19 очков и поднялся на 13-ю строчку.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android