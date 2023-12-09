Капитан «МЮ» Фернандеш: приносим извинения за поражение от «Борнмута»

Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о матче 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда на домашнем стадионе разгромно проиграла «Борнмуту» — 0:3.

«Мы приносим извинения за подобное неприемлемое выступление команды в игре с «Борнмутом». Болельщики на протяжении всего сезона поддерживали команду. Вполне нормально, что они освистали нас сегодня. Им явно не понравилось то, что они увидели на поле. Нам остаётся только извиниться», — приводит слова Фернандеша журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

После результата данного матча «Манчестер Юнайтед» набрал 27 очков и остался на шестом месте в чемпионате. В следующем матче в рамках АПЛ 17 декабря «красные дьяволы» сыграют с «Ливерпулем», который лидирует в АПЛ. В свою очередь, «Борнмут» после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии заработал 19 очков и поднялся на 13-ю строчку.