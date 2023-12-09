Тен Хаг — о 0:3 от «Борнмута»: я должен взять на себя ответственность за этот результат

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвёл итоги матча 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда в родных стенах разгромно проиграла «Борнмуту» — 0:3.

«Я должен взять на себя ответственность за подобный результат. Понимаю, что наши болельщики разочарованы. Мы все разочарованы.

Команда должна сохранять концентрацию на протяжении всех 90 минут. Когда ты начинаешь матч так же, как мы в игре с «Борнмутом», исход игры сразу становится предрешённым. «Борнмут» — хороший соперник, но мы всё равно должны играть лучше», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

После результата данного матча «Манчестер Юнайтед» набрал 27 очков и остался на шестом месте в чемпионате. В следующем матче в рамках АПЛ 17 декабря «красные дьяволы» сыграют с «Ливерпулем», который лидирует в АПЛ. В свою очередь, «Борнмут» после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии заработал 19 очков и поднялся на 13-ю строчку.