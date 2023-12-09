Семак высказался о слухах о переходе Артура

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 18-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (1:0) высказался о слухах о переходе игрока «Палмейраса» Артура.

«Переход Артура? Для меня новость, что бразильские СМИ пишут такую информацию. На сегодняшний день преждевременно об этом говорить», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, ранее появилась информация, что сине-бело-голубые купят игрока за € 15 млн, плюс € 3 млн в качестве бонусов, при этом будет подписан контракт на пять лет.

25-летний футболист в нынешнем сезоне сыграл за «Палмейрас» 57 матчей во всех турнирах, где отметился 13 забитыми мячами и тремя голевыми передачами. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость бразильца составляет € 10 млн.