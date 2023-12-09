«Зенит» предложил Артуру пятилетний контракт

Санкт-петербургский «Зенит» предложил игроку «Палмейраса» Артуру пятилетний контракт.

Контракт Артура с «Зенитом» в случае перехода будет рассчитан на пять лет. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Стороны сейчас обсуждают последние детали сделки.

Напомним, ранее появилась информация, что российский клуб купит бразильского игрока за € 15 млн, а ещё € 3 млн будут в качестве бонусов. Переход бразильца должен состояться зимой 2024 года.

25-летний футболист в нынешнем сезоне сыграл за «Палмейрас» 57 матчей во всех турнирах, где отметился 13 забитыми мячами и тремя голевыми передачами. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость бразильца составляет € 10 млн.