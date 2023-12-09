Вратарь «Зенита» Адамов прокомментировал результаты команды в первом круге РПЛ

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Денис Адамов оценил результаты своей команды в первом круге текущего розыгрыша Российской Премьер-Лиги.

«Скомканная часть. Думаю, тренер даст более развернутый ответ. Моё мнение, что потеряли много очков в тех играх, в которых не должны были терять. Будем ждать конца чемпионата, весну, чтобы реабилитироваться и вернуться на место, которое хотим», — передаёт слова Адамова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, после победы над «Пари НН» в матче 18-го тура, «Зенит» вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 36 очков. Сине-бело-голубые обошли «Краснодар», у которого 35 очков в 17 играх. В последних пяти сезонах «Зенит» становился чемпионом России.