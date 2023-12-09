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«Интер» — «Удинезе»: хозяева громят соперника после первого тайма

«Интер» — «Удинезе»: хозяева громят соперника после первого тайма
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В эти минуты проходит матч 15-го тура итальянской Серии А, в котором встречаются «Интер» и «Удинезе». Игра проходит на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречи выступает Марко Ди Белло. Стартовый свисток прозвучал в 22:45 мск. После первого тайма «Интер» обыгрывает своего соперника с разгромным счётом — 3:0.

Италия - Серия А . 15-й тур
09 декабря 2023, суббота. 22:45 МСК
Интер М
Милан
2-й тайм
3 : 0
Удинезе
Удине
1:0 Чалханоглу – 37'     2:0 Димарко – 42'     3:0 Тюрам – 44'    

Все три мяча были забиты в концовке первой 45-минутки. Сперва на 37-й минуте отличился Хакан Чалханоглу, спустя пять минут голом отметился Федерико Димарко. Нападающий «нерадзурри» Маркус Тюрам также успел забить в ворота «Удинезе» до свистка на перерыв.

После 14 туров Серии А «Интер» набрал 35 очков и занимает первое место. В свою очередь, «Удинезе» после аналогичного количества матчей в чемпионате Италии заработал 12 очков и расположился на 16-й строчке.

В минувшем сезоне «Интер» и «Удинезе» встречались дважды. Команды обменялись победами с одинаковым счётом — 3:1.

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