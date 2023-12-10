Гендиректор «Пари НН»: с банкой пива на диване кажется, что всё предельно просто

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов подвёл итоги гостевого матча 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

«Пауза. Хорошая была игра. Создавали и отбирали. Ребята выложились по полной. Уже в раздевалке после игры, общаясь с каждым в отдельности, видишь, какие парни трудяги. Это с банкой пива на диване кажется, что всё предельно просто. Когда бежишь сам по полю, всё выглядит иначе.

Конечно, сказывается недельное отсутствие тренировок на поле. Минусовая температура воздуха не давала это делать всю неделю. Единственный раз вышли всего на 20 минут.

Я очень восхищен нашими болельщиками. Спасибо, дорогие мои. Вы просто суперлюди! На огромном стадионе «Газпром Арена» вас было и слышно, и видно.

Хорошо завершили первую часть сезона. Грустно немного от того, что сейчас все футболисты разъедутся по своим городам и семьям. Небольшой перерыв очень нужен перед зимними сборами. Но на вторую часть сезона уверенность на душе и в планах тоже есть. Так что, не подведём.

Жизнь в клубе не будет останавливаться. Что ни день, то будут маленькие победы. А большой победы мы обязательно добьёмся», — написал Мелик-Гусейнов в своём телеграм-канале.

«Пари НН» занимает в РПЛ девятое место с 24 очками после 18 матчей.