Дени Буанга и Кучо Эрнандес стали лучшими бомбардирами плей-офф МЛС

Нападающие Кучо Эрнандес («Коламбус Крю») и Дени Буанга (ФК «Лос-Анджелес») стали лучшими бомбардирами плей-офф МЛС. Оба забили по пять мячей.

Габонский форвард «Лос-Анджелеса» провёл в плей-офф пять матчей. Он забил три гола в ворота «Ванкувер Уайткэпс» (за два матча), один — в ворота «Сиэтл Саундерс» и один — в финале в ворота «Коламбус Крю». Также Буанга был лучшим бомбардиром регулярного чемпионата МЛС с 20 голами в 31 игре.

Эрнандес провёл в плей-офф шесть матчей. Колумбиец трижды забил «Атланте Юнайтед» (в двух матчах), один раз поразил ворота «Орландо Сити» и один — ФК «Лос-Анджелес» в финале, где он был признан лучшим игроком. В регулярном чемпионате МЛС Эрнандес забил 16 голов в 27 встречах.

«Коламбус Крю» победил ФК «Лос-Анджелес» в финале МЛС со счётом 2:1.

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