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Зиньковский рассказал, как «Спартак» готовился к матчу с «Крыльями» в манеже

Зиньковский рассказал, как «Спартак» готовился к матчу с «Крыльями» в манеже
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Атакующий полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, по какой причине подготовка красно-белых к домашнему матчу 18 тура РПЛ с самарскими «Крыльями Советов» проходила не на открытом воздухе, а в манеже.

«Это было сделано для того, чтобы не морозиться эти дни. И так много заболевших, простудившихся на холоде. Готовились в тепле, чтобы не было лишних каких-то соплей. Да, искусственное поле, но зато в тепле», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

9 декабря «Спартак» победил на своём поле «Крылья Советов» со счётом 3:0, голами отметились Квинси Промес, Александр Соболев и Кристофер Мартинс. Красно-белые набрали 30 очков в 18 матчах РПЛ и поднялись на пятое место.

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