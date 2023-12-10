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Лайкин: хотелось сыграть за тренера после того, что случилось в Грозном

Лайкин: хотелось сыграть за тренера после того, что случилось в Грозном
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20-летний полузащитник московского «Спартака» Максим Лайкин поделился впечатлениями от матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов». Красно-белые одержали победу со счётом 3:0.

«Команда вышла на финальный матч в году с тройным или четверным рвением. Хотелось показать, на что мы реально способны, сыграть за тренера после того, что случилось в Грозном. Команда была объединена и нацелена на победу. Отсюда такой результат», — приводит слова Лайкина «РБ Спорт».

Напомним, главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль был дисквалифицирован на две игры чемпионата России по футболу (плюс один матч условно) за «борцовский приём» против нападающего грозненского «Ахмата» Бернарда Бериши в 17-м туре РПЛ. В той встрече красно-белые уступили со счётом 1:2.

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